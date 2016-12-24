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Bursa'da servis şoförleri terör olaylarını kınadınden terör protestosu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, servis şoförleri Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak, terör saldırılarını protesto etti. "Raslantı Fan Clup" üyesi servis şoförleri, Soğanlı Botanik Park'ta...

Bursa'da servis şoförleri terör olaylarını kınadınden terör protestosu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, servis şoförleri Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak, terör saldırılarını protesto etti.

"Raslantı Fan Clup" üyesi servis şoförleri, Soğanlı Botanik Park'ta toplanarak İstiklal Marşı'nı okudu. Burada grup adına açıklama yapan Onur Yaman, son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Yaman, ülkede yaşanan terör olayları ve kendilerini bölmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek için toplandıklarını dile getirerek, "Bugünlerde artan terör olaylarına karşı bir tepkidir. Biz servisçiler olarak ayrım olsun istemiyoruz. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bu toprağın ekmeğini yiyoruz." diye konuştu.

Grup, daha sonra Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

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BursaServis şoförlerinden Terör Protestosu
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