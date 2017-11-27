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Bursa'da silahla kavga

- Kavgada bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da silahla kavga

BURSA (AA) - Bursa'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Sakarya Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Başına ve sırtına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan Abdullah Balandi (27), 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla Z.Ç. (32), A.R.Ç. (60) ve 'yı (31) Orhangazi'de gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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