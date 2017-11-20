Bursa'da silahlı gasp şüphelisi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, bir marketten silah zoruyla bin lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir markete gelen T. Z. (33), yanındaki tabancayı çıkararak çalışan R.G'den (23) kasadaki paraları vermesini istedi.
R.G'den bin lirayı alan şüpheli, kaçarak uzaklaştı. R.G'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Zanlının yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan ekipler, ilgili birim ve illere bilgi verdi. Şüpheli, T. Z. Sarp Sınır Kapısından yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
Bursa'ya getirilen T. Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.