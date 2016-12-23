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Bursa'da taksicilerden şehit ailesine taziye ziyareti

- Araçlarıyla konvoy oluşturan yaklaşık 100 taksici, Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Demir'in babaevine giderek taziyelerini iletti

Bursa'da taksicilerden şehit ailesine taziye ziyareti

BURSA (AA) - Bursa'da yaklaşık 100 araçlık konvoy oluşturan taksiciler, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kentin bazı noktalarında görev yapan taksiciler, yaklaşık 100 araçla önce Heykel semtindeki Atatürk Anıtı önüne gelerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra konvoy oluşturarak şehidin merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki babaevine giden taksiciler, taziye çadırında ziyaret ettikleri baba Bahri Demir'e taziyelerini iletti.

Taksicilerden Semih Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarıyla Türkiye'nin yaşadığı bu acıyı paylaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Aydın, şehidin ailesine taziyelerini ileterek babasının ellerini öptüklerini anlattı.

Mehmet Aytaf da ziyarette, şehidin ailesine daima yanlarında olduklarını söylediklerini aktararak, "Devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildirdik." dedi.

Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi, merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'nde bugün cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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