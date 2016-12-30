Bursa'da telefonla dolandırıcılık

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Osman T. (32), Yunuseli Mahallesi'nde oturan M.U'yu (62) telefonla arayarak, banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını, inceleme yapmaları için yanındaki parayı kendilerine vermesi gerektiğini söyledi.

M.U, bin 400 lira ve 18 gram altınını Osman T'ye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.U, durumu polise bildirdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde aynı konuyla ilgili başka bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu olayın failinin de Osman T. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan Osman T'nin emniyetteki ifadesinde, kendisini Şanlıurfa'dan "Ahmet" isimli kişinin gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.