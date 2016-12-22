Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Bursa'da terör operasyonu

- Sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Bursa'da terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Y.A, T.Ç. ve H.A'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıklarını tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 kişi, tutuklandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BursaTerör Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.