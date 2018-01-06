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Bursa'da tinerli gasp girişimi

- Tinerle bayıltıp kolundaki bileziği gasbetmeye çalıştığı akrabasının ayılması üzerine kaçan zanlı yakalandı

Bursa'da tinerli gasp girişimi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tinerle bayıltıp kolundaki bileziği gasbetmeye çalıştığı akrabasının ayılması üzerine kaçan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi'nde oturan S.K'nin (73) evine giren akrabası M.D. (52), yaşlı kadını tiner döktüğü yüz maskesiyle bayılttı.

S.K'nin kolundaki altın bileziği çıkarmaya çalışan M.D, bu esnada kadının ayılarak bağırmaya başlaması üzerine bileziği alamadan kaçtı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Zanlının, S.K'nin akrabası M.D. olduğu ve eve daha önce temin ettiği anahtarla kolayca girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BursaGaspTiner
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