Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 ağır yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, kamyonetin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhsin Durak yönetimindeki 26 FJ 323 plakalı kamyonet, Harmancık-Tavşanlı Karayolu'nun 9'uncu kilometresinde, Ali Osman Uludağ'ın kullandığı 43 EH 225 plakalı odun yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Durak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kamyonetteki Mustafa Çetin, İbrahim Durak ve Yaşar Kahraman ise 112 acil servis ekiplerince ağır yaralı olarak Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çetin, Durak ve Kahraman'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Traktör sürücüsü Uludağ jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, traktör römorkunda uyarıcı levha bulunmadığı ve ışıklarının da yanmadığı iddia edildi.