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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Karabalcı yönetimindeki 16 H 8691 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik karayolunun 20. kilometresinde Hasan Aydın'a ait park halindeki...

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Karabalcı yönetimindeki 16 H 8691 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik karayolunun 20. kilometresinde Hasan Aydın'a ait park halindeki 16 UU 315 plakalı cipe çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan cip, bu sırada bölgede bulunan Nazmiye Gezer'in (55) üzerine devrildi. Gezer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Karabalcı ile araçta bulunan 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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