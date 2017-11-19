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Bursa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

- Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri, kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan aramada bulundu

Bursa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İlhan Sarıkaya'nın (77) kullandığı 16 CHC 35 plakalı traktör, Tuzla Mahallesi Soğuksu mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Sarıkaya ile araçtaki Tahir Demirel (65), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Dağa odun kesmeye giden Sarıkaya ile Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Çevrede yapılan arama sonucu bulunan Sarıkaya ve Demirel'in cesetleri, incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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