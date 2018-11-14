BURSA (AA) - Bursalı ünlü tasarımcılar Atıl Kutoğlu, Selma Çelik ile Ayşe ve Ece Ege'nin Bursa kumaşlarından oluşan tasarımları, "Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show" etkinliğinde görücüye çıktı.

Bursalı tasarımcılar Kutoğlu, Çelik ve Ayşe ile Ece Ege, Türk tekstilinin daha iyi tanıtılması için bir araya gelerek kentte üretilen kumaşlardan oluşan koleksiyonlarını bir otelde düzenlenen programda sergilendi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ticaret Bakanlığı ve Bursa Ticaret Odasının destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Bursa kumaşından oluşan tasarımların yanı sıra Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerine de vurgu yapıldı.

Etkinlikte konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa'nın sanayisi, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimi, tasarımcıları ve ihracatçılarının gücünü, şehrin kültürü, değerleri ve doğal güzellikleriyle harmanlayarak bir ilke imza attıklarını söyledi.

Engin, 160'tan fazla ülkeye yılda 2 milyar dolarlık ihracat yapan, tekstilde kilogram değeri 8,5 dolara ve konfeksiyonda ise 20 dolara ulaşmış, bir o kadar da yurt içine ticaret hacmi olan tekstil ve hazır giyim sektörü için yeni nesil pazarlama projesinin başlangıcını "Turkish Fashion Fabrics" ile gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Dünya standartlarında üretim yapmak kadar, bunu oluşturan içerik ve imajla tanıtmanın da çok önemli olduğunu belirten Engin, buradan yola çıkarak sektörün üretim kalitesi ve gücünün yanı sıra tasarım yeteneğini de vurgulayarak Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkardıkları bir film hazırladıklarını anlattı.

Dünya modasına yön veren Bursalı tasarımcıların güçlerini bu proje için birleştirdiklerine dikkati çeken Engin, şunları kaydetti:

"Turkish Fashion Fabrics Multimedia Show'u sadece bir tanıtım filmi projesi değil aynı zamanda bir imaj projesi olarak görüyoruz. Birbirinden farklı ve kaliteli kumaşların, her bir tasarımcının elinde büyük bir hünerle etkileyici koleksiyonlara dönüşmelerine tanıklık ettik. Bu filmimizi dünyanın her yerinde bir dijital kampanyayla yayımlayarak Bursa'mızı, üretim potansiyelimizi ve tasarım gücümüzü herkese göstermek istiyoruz."

Engin'in konuşmasının ardından yayımlanan tanıtım filmiyle ünlü modacıların Bursa kumaşlarıyla gerçekleştirdiği tasarımlar görücüye çıktı.

Daha sonra tasarlanan kıyafetler mankenler tarafından katılımcılara sergilendi. Programa, moda dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra yabancı alıcılar da katıldı.