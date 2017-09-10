BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, savunma ve havacılık sektörlerinde üretim yapan Bursalı firmaların katılımıyla "Uludağ Özgün Ürün Projeler Çalıştayı" düzenlendi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesinde bulunan Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi, konseyi ve Ur-Ge projeleriyle firmaların savunma ve havacılığa yönelmesini sağlayan oda, Uludağ Özgün Ürün Projeler Çalıştayı'nı gerçekleştirdi.

İki gün süren çalıştayda firmalar, savunma ve havacılık projeleri ve ürünlerini tanıttı. Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyesi firmalar, çalıştayda eğitim uçağı projesinden insansız kara aracı (İKA) projelerine, Taktik İnsansız Hava Aracı (TİHA) motoru geliştirme projesinden insansız hava kargo aracına, savunma sanayi için 3D yazıcı çalışmalarından geleceğin askeri kıyafetine kadar 20'ye yakın projeyi tanıttı.

Çalıştaya katılan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Bursalı firmaların savunma ve havacılık alanındaki projeleri hakkında bilgiler aldı.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için stratejik sektörlerdeki potansiyelini ve tecrübesini kullanması gerektiğinin altını çizen Tüfekçi, Bursa'nın otomotiv ve makine sektörlerinden aldığı güçle savunma ve havacılıkta güzel işler başardığını vurguladı.

Bursalı firmaları başarılı projelerinden dolayı tebrik eden Tüfekçi, "Sahip olduğu sanayi tecrübesi ve üretimdeki becerileriyle Bursa'nın savunma ve havacılıkta daha önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu konudaki başarılı ve cesur adımlarından dolayı tüm firmalarımızı kutluyorum." açıklamasında bulundu.

- "Üyelerimiz, projelerini ve ürünlerini bürokratlara aktarma imkanı yakaladı"

Bursa Uzay Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu da BTSO'nun projeler, Ur-Ge ve kümelenme faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

BTSO öncülüğünde uzay havacılık ve savunma alanında özgün projelerin ortaya çıktığını belirten Hatipoğlu, "Kümelenmemizde faaliyet gösteren firmalarımız özgün projeleriyle sektörün güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. BASDEC bünyesinde yer alan 100'e yakın üye firmamız, uzay, savunma ve havacılık alanında birlikte hareket etme kabiliyeti kazanıyor. Ortaya çıkan projeler de bunun en güzel göstergesi. Çalıştay sayesinde de üyelerimiz, projelerini ve ürünlerini bürokratlara aktarma imkanı yakaladı." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın sonunda değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş, BTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin oldukça verimli geçtiğini aktardı.

Bursalı firmaların savunma ve havacılık üretimi noktasında çok güzel bir heyecana sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Kümelenme çatısı altında bir araya gelen firmaların çok önemli projelere imza attığını görme imkanı yakaladık. Sektördeki oyuncuların birlikte hareket etme kültürü sayesinde daha farklı projelere imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki gün boyunca 5 ayrı oturum halinde düzenlenen çalıştaya, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, SSTEK Genel Müdürü Mustafa Gürsoy, SSM Helikopter Daire Başkanı Hüseyin Avşar, SSM Alt Sistemler Daire Başkanı Ata Şenlikçi, TEI Motor Bölümü Müdürü Erhan Bilgiç ve çok sayıda bürokratla BASDEC üyesi 50'ye yakın firma temsilcisi katıldı.