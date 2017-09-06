Bursa'da uluslararası sempozyum

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 ülkeden 54 konuşmacının katılacağı "Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, belediyelerin gerek günlük, gerekse iş hayatında kent ve kentli yaşamlarının sorunlarını çözme, paylaşma ve bu hususlardaki danışmanlık, yönlendirme, topluma kazandırma, kamusal iletişim ve iş birliklerini geliştirme konularında hizmet vermek durumunda olduğunu söyledi.

Bu kapsamda faaliyetlerin daha verimli sürdürülmesini ve daha yenilikçi stratejilerin belirlenmesini destekleyen veri ile bilgi ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesinin gittikçe önem kazandığını ifade eden Karlık, bu tür çalışmaların, araştırma ve uygulamaların sunulması, tartışılması, iyi örneklerin paylaşılması, bilginin yaygınlaştırılması ve hizmetlerin iyileştirilmesini desteklediğini vurguladı.

Abdülkadir Karlık, bu anlamda Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesinin destekleriyle Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun gerek akademisyenlere, gerekse kurumlarda çalışan uygulayıcılara ciddi katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına söz alan Doç. Dr. Nevzat Özel ise organizasyonun hedefinin, ilgili akademisyenler, uygulamacılar ve karar alıcılar ile kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimlerinin ve deneyimlerinin aktarılabileceği paylaşım ve etkileşim ortamını sağlamak olduğunu ifade etti.

Kütüphanelerin, kültürel mirasın korunması, düzenlenmesi, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en temel sorumlulukları üstlenen kültürel bellek kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Öz, yerel yönetimlerin kültürel mirasın ve kültürel bellek kurumlarının etkin biçimde yönetilmesi, toplumların kültürel birikimlerinin yaşatılması ve bu birikimlerin toplumsallaştırılarak kullanıma sunulması konularında önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Sempozyum, "Kültürel Miras-Kent Bellekleri Oluşturma ile Kütüphaneler ve Geleceği" konulu ana başlıklar altında düzenleniyor.

"Kültürel Miras-Kent Bellekleri Oluşturma" konulu başlık altında, yerel yönetimlerin kültürel miras ve kültürel bellek sorumluluğu, yerel yönetimlerde kent belleği oluşturma-kent kültürü için sözlü tarih çalışmaları, geçmişten günümüze kütüphaneler, yerel kültür varlıklarının somut olmayan kültürel mirasın tanıtılmasında kütüphanelerin rolü gibi konular ayrıntılarıyla tartışılacak.

"Kütüphaneler ve Geleceği" konulu başlıkta ise kütüphaneler, yasal düzenlemeler ve standartlar, kütüphanelerde bilginin ve bilgi kaynaklarının sağlanması ve düzenlenmesi, bilgi erişim sistemleri, dijitalleştirme ve dijital uygulamalar, şehir planlamada kütüphanelerin konumu ve önemi, kütüphane binalarının tasarımı modern-ekolojik mimari, yenilikçi ve inovatif kütüphane hizmetleri, hayat boyu öğrenme kavramı ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin bireylere kazandırılması konuları da alanında uzman kişiler tarafından anlatılacak.

İki gün sürecek sempozyumda, kütüphaneciliğin dünü, bugünü ve geleceği 11 oturum, 53 bildiri ve 1 atölye çalışmasıyla katılımcılara aktarılacak.