Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Bursa'da uyuşturucudan ölüm iddiası

- Osmangazi ilçesinde sentetik uyuşturucu ''bonzai'' kullandığı öne sürülen kişi ölü bulundu

Bursa'da uyuşturucudan ölüm iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamzabey Mahallesi 17. Gül Sokak'ta işten geldikten sonra birlikte yaşadığı babası Mustafa O'nun (54) yerde hareketsiz yatmasından şüphelenen Giray O, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mustafa O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

''Bonzai'' adı verilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı öğrenilen Mustafa O'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bursaölü BulunduUyuşturucu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.