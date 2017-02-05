Bursa'da uyuşturucudan ölüm iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamzabey Mahallesi 17. Gül Sokak'ta işten geldikten sonra birlikte yaşadığı babası Mustafa O'nun (54) yerde hareketsiz yatmasından şüphelenen Giray O, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Mustafa O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

''Bonzai'' adı verilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı öğrenilen Mustafa O'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.