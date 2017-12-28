Bursa'da yedek parça hırsızlığı iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir iş yerinden bir ayda iki kez hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yolağzı Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parçası üreten bir servisten aynı ay içinde iki kez hırsızlık yapıldı. 2 Aralık'ta meydana gelen ilk hırsızlık olayını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin beyaz renkli bir kamyonetle kaçtığını tespit etti. 15 Aralık'taki ikinci hırsızlığı inceleyen ekipler, ulaştıkları kamera kayıtlarında şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, farklı tarihlerdeki iki hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen T.Ç. (31), D.T. (28) ve A.E'yi (28) ikametlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklandı, D.T. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları 1,5 ton hurda yedek parçayı ve 200 litre atık madeni yağı, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde sattığı öğrenildi.