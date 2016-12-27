Bursa'da zincirleme trafik kazası

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Bursa-İzmir karayolu Gölkıyı Mahallesi girişinde, aralarında otomobil, tır ve kamyonların da bulunduğu toplam 12 araç çarpıştı.
Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle duble yolun İzmir yönündeki trafik akışı durdu.