Bursa'daki DHKP/C operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.D, P.Y, S.Y, C.T, E.Ö. ve Ş.E'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve Gemlik ilçelerindeki adreslere 21 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ikisi kadın 6 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.