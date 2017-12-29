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Bursa'daki FETÖ'nün eğitim kurumları davası

- FETÖ'nün eğitim kurumlarından kapatılan Slim AŞ'de çalışan öğretmen ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 10 kişi 15'er bin lira kefaretle tahliye edildi

Bursa'daki FETÖ'nün eğitim kurumları davası

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kurumlarından kapatılan Slim AŞ'de çalışan öğretmen ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında, tutuklu 10 kişi 15'er bin lira kefaretle taliye edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında tutuklu 10 sanık ve avukatlarıyla yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tutuklu sanıkların tahliye talepleri dinlendi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından tutuklu 10 sanığın 15'er bin lira kefaretle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, tahliye kararı verilen sanıkların tatil nedeniyle kefaret ücretlerini yılbaşından sonra yatırıp serbest kalabilecekleri öğrenildi.

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BursaFETÖ'nün Eğitim Kurumları Davası
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