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Bursa'daki trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

- Bursa Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafikte oluşan araç yoğunluğunu helikopterle denetledi - Bayram öncesi Bursa-İzmir karayolunda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Bursa'daki trafik yoğunluğu helikopterle denetlendi

BURSA (AA) - Bursa Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafikte oluşan araç yoğunluğunu helikopterle denetledi. Bayram öncesi Bursa-İzmir karayolunda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde ortaklaşa düzenlenen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri bayram öncesi Bursa'da 9 noktada sabit olmak üzere birçok noktada hareketli olarak ortaklaşa trafik uygulamaları gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek için İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Ali Akar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak ve beraberindeki ekipler, jandarmaya ait bir helikopterle denetim yaptı.

Özellikle trafik yoğunluğu olan Ankara, İstanbul ve İzmir yolunu denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri yerdeki 9 ayrı noktadaki denetim ekiplerine bildirdi. Helikopterden gelen bilgiler üzerine kural ihlalinde bulunan sürücüleri durduran yer ekipleri, sürücülere işlem yaptı.

Öte yandan, Bursa-İzmir karayolu üzerinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Karayolundaki denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç YoğunluğuKurban Bayramı
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