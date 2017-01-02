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Bursa'daki uyuşturucu operasyonu

- İnegöl ilçesindeki operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı gecesi ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, satışa hazır 50 çıkı metamfetamin, satışa hazır 2 kavanozda toplam 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, haklarında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen S.Y, F.G, İ.B. ile M.D, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.Y, İ.B. ve M.D tutuklanırken, F.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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