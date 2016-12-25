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Bursa'dan Halepli sivillere yardım

- Osmangazi Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle düzenlenen kampanyada toplanan 16 tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi

Bursa'dan Halepli sivillere yardım

BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Halepli siviller için düzenlenen kampanyada temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 16 tır, bölgeye uğurlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde tırların uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ateş çemberinde bulunan Halep'teki sivillere yönelik kampanyaya herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Bursa'daki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla 16 tır yakacak malzemesi topladıklarını bildiren Dündar, "Geçen hafta da 36 tır yardım malzemesini Halep'e göndermiştik. Bunlar, yerinden, yurdundan edilen Müslüman kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının karşılanması için bir destek. Bu yardımlar, soğuk kış günlerinde sokakta kalan çocuk, yaşlı, kadın, erkek pek çok insanın yaşamını kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilere çeşitli vesilelerle düzenli olarak yardım ulaştırdıklarını ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"Bir hayvanın ya da bir ağacın katledilmesine karşı çıkıp dünyayı ayağa kaldıran modern dünya, Orta Doğu'da, Suriye'de insanlar katledilirken, şehirler yok edilirken bunu görmezden geliyor. Örneğin, Amerika'da Şükran Günü'nde bir hindiyi affeden, bu insani duygu ve davranışıyla dünya gündemine oturanlar, ne yazık ki Suriye'de, Halep'te yaşanan insanlık dramına dönüp bakmıyor. Bu dramı, bu acıyı Müslümanlar olarak bizler yaşıyoruz ve yine bizler birbirimizin acısını dindirmek için çaba gösteriyoruz."

Daha sonra, yardım tırları dualar eşliğinde uğurlandı.

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BursaHalepOsmangazi BelediyesiYardım
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