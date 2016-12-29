Bursa'dan Suriyelilere 4 tır dolusu yardım

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği öncülüğünde toplanan yardım malzemesi yüklü 4 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yardım malzemeleri yüklü tırların gönderilmesiyle ilgili Fomara'daki Burbak Otoparkı'nda düzenlenen törene katıldı.

Altepe, törende yaptığı konuşmada, 6 yıldır zulmün hüküm sürdüğü Suriye'de mazlum halka yardım etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Sadece Bursa'dan savaş bölgelerine gönderilen tır sayısının binlerle ifade edildiğini ve son 2 haftada 200'ün üzerinde tırın Suriyeliler için yola çıkarıldığını kaydeden Altepe, yardımların gelen talepler doğrultusunda hazırlandığı ve vakit kaybedilmeden gönderildiğini anlattı.

Altepe, dünya ekonomisinde 17. sırada yer alan Türkiye'nin mazlumlara yardım konusunda bir numara olduğunu vurgulayarak, "Günlük ne ihtiyaç maddesi varsa, gelen talepler doğrultusunda burada hazırlanıyor. Devamlı lojistik destek sağlanıyor. Hedefimiz zulmün durması ve Suriyelilerin kendi evlerinde huzur içerisinde yaşamasıdır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği, Bursa Çimento ve Gökçen firması tarafından temin edilen gıda maddesi ve giysi yüklü 4 tır, dualarla uğurlandı.