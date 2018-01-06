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Bursalı Fiat Fiorino başarısını İspanya'da da taçlandırdı

- Fiat Professional ailesinin Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen modeli Fiat Fiorino, global ölçekte başarılı performans sergilemeyi sürdürüyor

Bursalı Fiat Fiorino başarısını İspanya'da da taçlandırdı

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional ailesinin Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve şehir içinde ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını tamamen karşılayan modeli Fiat Fiorino, global ölçekte başarılı bir performans sergilemeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional ailesinin Tofaş fabrikasında üretilen üyesi Fiat Fiorino, dünya çapında Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Fiat Fiorino, İspanya'nın en büyük nakliye şirketlerinden SEUR tarafından tercih edilerek, global başarısını bir kez daha taçlandırdı.

SEUR'un tercih ettiği beyaz karoser renge sahip 100 adet doğal gazla çalışan Fiat Fiorino, Fiat Chrysler Automobiles İspanya tarafından törenle teslim edildi.

Modüler yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci yapısıyla da SEUR için tercih sebebi olan Fiat Fiorino, 2.800 litreye varan, sınıfının en iyi yükleme hacmiyle de dikkati çekiyor.



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