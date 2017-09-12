Bursalı iş adamlarından Arakanlı Müslümanlara destek

BURSA (AA) - Bursa iş dünyası, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattı.

BTSO'nun 500 bin lira vererek başlattığı kampanya kapsamında en az 1 milyon liralık bağış toplanması hedefleniyor.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamda hayatta kalma mücadelesi veren Arakan'daki mazlumlar için seferberlik başlatıldığı bildirildi.

İlk bağışı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Remzi Topuk ile yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği kampanyaya, oda tarafından 500 bin lira katkı sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Burkay, açıklamada, Arakanlı Müslamanların bir soykırımla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bizler de Bursa iş dünyası olarak büyük zorluklarla karşı yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize umut olmak istedik. Dünyada en çok insani yardım gönderen bir ülkenin evlatları olarak nerede bir mazlum varsa onların yanında olmak bizim boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.

Türk halkının insani yardımlar konusunda kültüründen kaynaklanan güçlü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Burkay, iş dünyasının desteğiyle daha önce sel felaketinin yaşandığı Bosna Hersek'e ardından da Suriye'deki iç savaşta hayatta kalma mücadelesi veren Halep halkı ve Bayır Bucak Türkmenleri için de seferber olduklarını hatırlattı.

Yardım kampanyasını 500 bin liralık bir bağışla başlattıklarını bildiren Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa iş dünyası yardım elini bir kez daha kent ve ülke sınırlarının ötesine ulaştırıyor. Bursa iş dünyasının en az 1 milyon lira destek vermesini hedefledik. Toplanan yardımları Kızılay aracılığıyla Arakanlı kardeşlerimize ulaştıracağız. Tüm dünyanın gözü önünde bir dramın yaşandığı Arakan'daki şiddet olaylarından ve insani krizden büyük endişe duyuyoruz. Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan'da yaşanan şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını bekliyoruz. Bursa iş dünyası olarak bizler de Arakan'da yaşanan bu drama sessiz kalamayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini bu zulme dur demeye davet ediyorum. Diğer taraftan Bursa iş dünyası başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Kızılay aracılığıyla oluşturduğumuz hesaba katılım sağlayarak Arakan'daki kardeşlerimize de yardım elini uzatacaklarına yürekten inanıyorum."



