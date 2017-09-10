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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu

- Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Bursalı hemşehrilerimde ve milletimizde bu denli sarsılmaz memleket sevgisi ve vatan aşkı var oldukça şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz topraklar da güven ve huzur içinde yaşanacak; inşallah yarınlarımız dünden ve bugünden çok daha iyi olacaktır"

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bursalı hemşehrilerimde ve milletimizde bu denli sarsılmaz memleket sevgisi ve vatan aşkı var oldukça şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz topraklar da güven ve huzur içinde yaşanacak; inşallah yarınlarımız dünden ve bugünden çok daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Bursa'nın 1326'dan bugüne kadar önemini ve etkinliğini yitirmeden ülkenin kalkınmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğine katkı sunduğunu belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu milletin onurunu korumak, milletimizin refah seviyesini yükseltmekle olur." sözlerini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin refah seviyesini yukarılara taşımaktan başka bir gayemiz bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Bursa'mız ve ülkemiz için çalışmak bizler için en büyük onurdur. Yönünü kalkınmaya ve ilerlemeye çevirmiş bir Bursa, 95 yıl önce ortaya konulan kahramanlıkların manasını daha farklı ortaya koymamıza yarayacaktır. Bursalı hemşehrilerimde ve milletimizde bu denli sarsılmaz memleket sevgisi ve vatan aşkı var oldukça şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu aziz topraklarda güven ve huzur içinde yaşanacak; inşallah yarınlarımız dünden ve bugünden çok daha iyi olacaktır."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli kilometre taşlarından olan Bursa'mızın kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle güzide ilimizi 'tarım, sanat, ticaret ve şifa' memleketi olarak tanımlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Bursalı hemşehrilerimi 95'inci kurtuluş yıl dönümünü vesilesiyle tebrik ediyor, şehitlerimizin hatıratına yaraşır şekilde harekete geçerek 15 Temmuz şanlı direnişinde topyekun ayağa kalkan asil milletimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim milletimizi karanlık şer odaklarının her türlü hile ve desiselerinden muhafaza etsin, birliğimizi daim eylesin."

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