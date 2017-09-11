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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

- Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: - "Tarihimizde yaşanan önemli zaman dilimlerini anmakta ki amacımız geleceğimizi inşa etme çalışmalarında bize yol göstermesi içindir. Çünkü tarihini bilmeyen olaylara sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur. Bu milletler geleceklerini sağlıklı inşa edemezler"

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

BURSA (AA) - Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tophane Mahallesi'ndeki Saltanat Kapı önünden başlayan kutlamalar kapsamında, mehter takımı, kılıç kalkan ekibi ve bando eşliğinde Heykel'e kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Burada, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin, Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, törende yaptığı konuşmada, bugünün Bursa için önemli tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Bursa'nın kurtuluşunda şehit ve gazi olanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Bize 95 yıl önce yaşanabilir bir şehir, yeryüzünün cennet köşesi Bursamızı bırakan şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bizler inanıyoruz ki, anmalar anlamalara açılan kapılardır. Tarihimizde yaşanan önemli zaman dilimlerini anmakta ki amacımız geleceğimizi inşa etme çalışmalarında bize yol göstermesi içindir. Çünkü tarihini bilmeyen olaylara sahip çıkmayan milletlerin geleceği yoktur. Bu milletler geleceklerini sağlıklı inşa edemezler."

Törende, şiirler okundu, mehter takımı ve kılıç kalkan ekibi gösteriler sundu.

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BursaDüşmanIşgalKurtuluş
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