BURSA (AA) - Bursa'nın fethinin 691. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tören, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ulu Cami imamı Bilal Aydın'ın fetih selasını okumasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, buradaki konuşmasında, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin, Bursa topraklarını yaklaşık 7 asır önce Türk-İslam yurdu yaptığını söyledi.

Bursa'nın tarih boyunca önemli bir kent olduğunu vurgulayan Altepe, şunları kaydetti:

"Bursa'nın fethiyle yeni bir dönem başladı. Çünkü Osmanlı Devleti, 400 çadırlık aşiretten bir devlet, şehir hayatına geçti. Osmanlı'yı kuran şehir Bursa, Osmanlı'nın da kurduğu şehir Bursa. Bursa ilk başkent ve Bursa, İstanbul'un fethinden sonra da Anadolu'nun başkenti oldu. İlk çarşıların kurulması, ilk standartların uygulanması, esnaf teşkilatlarının kurulması, paranın basılması, sözleşmelerin yapılması, tüm medeniyet izleri Bursa'da gerçekleşti ve buradan tüm dünyaya ihraç edildi. Bursa, her zaman için önemli bir merkez oldu."

Konuşmanın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu ile Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ve Bursa Mehteran Derneği ekipleri sahne aldı.

Törene, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali İzzettin Küçük ile vatandaşlar katıldı.