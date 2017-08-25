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Bursa'nın iki gölüne 300 bin yavru sazan bırakıldı

- Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde anaç pullu sazanlardan elde edilen 300 bin yavru balık, İznik ve Uluabat göllerine salındı

Bursa'nın iki gölüne 300 bin yavru sazan bırakıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ve Uluabat göllerine, balıkçıların gelirlerinin artması ve popülasyonun yükselmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 bin yavru sazan bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balıkçılık kooperatiflerinden gelen talepleri göz önüne alan Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında, İznik Gölü'nden alınan anaç sazan balıklarından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde 300 bin adet yavru elde edildi.

Burada 3 santimetre büyüklüğe ulaştıktan sonra özel tankerli araçlarla Bursa'ya getirilen yavru sazanların yarısı Gölyazı'da Uluabat Gölü'ne, diğer yarısı da İznik Gölü'ne bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum, kuruluşlar ve ilçe belediyeleriyle ortak projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi kapsamında özellikle İznik ve Uluabat'taki balıkçılık kooperatiflerinden de önemli talepler geldiğinin altını çizen Altepe, şunları kaydetti:

"Göllerdeki balık popülasyonunun artırılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda İznik Gölü'müze yavru sazan balıklarını bıraktık. İlk olarak Uluabat'a 150 bin yavru sazan bırakıldı. Sonra da İznik Gölü'ne 150 binin üzerinde yavru sazanı bıraktık. Göldeki balık popülasyonuyla çiftçilerimizin gelirleri artacak. Halkımız da bol ve ucuz balık yeme imkanına kavuşacak. Halen 3 santimetre olan yavru balıklar 2 yıl içinde yenilebilecek boyuta ulaşacak."

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile balıkçılıkla geçinen vatandaşların gelirlerinin artacağını ifade etti.

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