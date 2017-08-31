İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in anne ve babası ile kardeşleri, mezarı ziyaret ederek dua okudu.

Anne Buket ile baba Serkan Sakin, Kurban Bayramı arifesinde, diğer iki çocuğuyla Ulukent Mezarlığı'na gitti. Minik Alperen'in mezarı başında gözyaşı döken Sakin ailesi, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

Anne Buket Sakin, oğlunun mezarlığını temizlerken Alperen'in yokluğunda bir bayram karşılamanın acısıyla gözyaşına boğuldu.

- "Kolum bacağım kırık"

Mezarlık ziyareti sırasında AA muhabirine yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu anlatan baba Serkan Sakin, buruk bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Acılarını sarmaya çalıştıklarını ancak çok zor olduğunu ifade eden Sakin, "Her annenin babanın gece kalktığı zaman, 'Yatağında üstü açık kaldı mı' diye tedirginliği vardır. Siz oğlunuzu, 3 yaşındaki yavrunuzu gelip mezara toprağa veriyorsanız siz nasıl yatacaksınız? Bu da böyle bir duygu. Dayanamıyorum, bazı geceler yanına geliyorum. Buruk bir bayram, kolum bacağım kırık. İnsan yaşıyor da kolu bacağı yokken de yaşıyor." şeklinde duygularını dile getirdi.

Ramazan Bayramı'nı Alperen'le geçirdiğini anlatırken güçlükle konuşan Sakin, "Önceki bayram, ben oğluma bayramlık almıştım. Bu sene nasip olmadı. Kurbanını da aldım oğlumun, hazır bekliyor ama göremedi. Allah izin verirse kurbanını keseceğim. Allah'ımıza şükürler olsun. Çok acı bir durum, Allah hiçbir ailenin başına vermesin." ifadelerini kullandı.

- "Düdüğünü mezarının başına koyduk"

Bedirhan Gökçe'nin "Gidişin bağrımı buladı kana, gel de şu ölümden cayıver oğlum" dizelerinin yer aldığı "Oğluma" şiirini okuyan baba Sakin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bedirhan Gökçe’nin ağzına sağlık. Oğluma isminde şiiri okumuş. Bir yerde bizi anlatıyor, sağolsun. Kelimeler yetmez. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Emziğini gece yarısı kalkar isterdi, çok severdi. Bir de düdüğü vardı. İçine su doldurup bülbül sesine yakın bir ses çıkarırdı. Onu da çok seviyordu. Getirdik, kıyamadık mezarının başına koyduk. Bizim Alperen'imiz gitti, inşallah bir daha başka Alperenler gitmez."

Sakin, olayın yaşandığı günden bu yana devlet büyüklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını, vatandaşların da sosyal medyadan destek verdiğini ifade ederek, iyi bir bayram dileğinde bulundu.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.