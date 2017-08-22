Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

- Mersin'in Tarsus ilçesinde, burun ameliyatı sonrası servise alınan ve kalbi duran 24 yaşındaki genç kurtarılamadı

Burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde burun ameliyatı sonrası kalbi duran 24 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için ilçedeki özel bir hastanede ameliyat oldu.

Ameliyatın ardından servise alınan Gencel'in, bir süre sonra kalbi durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Gencel, yoğun bakıma alındı.

Durumu ağırlaşan Gencel, daha sonra Adana'nın Yüreğir ilçesindeki başka bir özel hastaneye sevk edildi. Gencel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli olan Gencel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Gencel'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yaparken izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AmeliyatMersinTarsus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5