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Burundi'de 110 toplu mezar bulundu

- Başkent Bujumbura yakınlarındaki farklı bölgelerde 110 toplu mezara rastlandı

Burundi'de 110 toplu mezar bulundu

BUJUMBURA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin başkenti Bujumbura yakınlarında 110 toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Ülkedeki etnik çatışmaları aydınlatmak üzere kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) Başkanı Jean-Louis Nahimana, düzenlediği basın toplantısında, başkente yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Mwaro ve Karuzi kentlerinde, 110 toplu mezarın tespit edildiğini açıkladı.

Bölgedeki araştırmaların üç haftadır devam ettiğini belirten Nahimana, mezarlarda yer alan ceset sayısı hakkında bilgi vermedi.

Mahimana, mezarlarda, 1972 ve 1993 yılında ülkede yaşanan çatışmalarda ölenlerin gömülü olduğunu belirterek, bölgede henüz tespit edilmeyen başka toplu mezarların da yer alabileceğini vurguladı.

Ülkede söz konusu mezarların olduğu bölgede 1993'te ilk demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye'nin öldürülmesinden sonra şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Burundi'de, 10 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından tekrar siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, ülkede son 1,5 yıldaki şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 420 bin kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Af Örgütü Ocak 2016'da, Burundi'nin batısındaki Buringa'da, 9 toplu mezarın bulunduğuna ilişkin uydu fotoğrafları yayınlamıştı.
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BujumburaBurundiToplu Mezarlar
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