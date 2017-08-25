Burundi'de 14 toplu mezar bulundu

BUJUMBRA (AA) - Burundi'nin başkenti Bujumbura yakınlarında 14 toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Ülkedeki etnik çatışmaları aydınlatmak üzere kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonundan (CVR) alınan bilgiye göre, başkente 80 kilometre mesafedeki Ndava kentinde 14 toplu mezar ortaya çıkarıldı.



AA muhabirine konuşan CVR yetkililerinden Jean-Claude Niyungeko, mezarlığın ülkedeki 1993 iç savaşından kalma olduğunu düşündüklerini söyledi.

Niyungeko, bölgedeki çalışmalara 9 Ağustos'ta başladıklarını belirterek halka toplu mezarların bulunması için yetkililere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.



Ülkede 1993 yılındaki ilk demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye'nin öldürülmesinden sonra mezarlıkların bulunduğu bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede tekrar siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre ülkede son 1,5 yıldaki şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 420 bin kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Uluslararası Af Örgütü Ocak 2016'da Burundi'nin batısındaki Buringa'da, 9 toplu mezarın bulunduğuna ilişkin uydu fotoğrafları yayınlamıştı.



