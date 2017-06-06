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Burundi'den AB'ye "rejim değişikliği girişimi" suçlaması

- Burundi hükümeti: - "Dolaşımda olan belgelerde, AB'nin, Burundi Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya çalışan kişilere maddi yardımda bulunduğu bildirilmektedir" - "Bu belgeler AB'de bazı aktörlerin Burundi'de rejim değişikliği arzusunda oldukları tezini güçlendirmektedir"

Burundi'den AB'ye

BUJUMBURA (AA) - Burundi hükümeti, Avrupa Birliği'ni (AB) Burundi'de rejim değişikliği girişiminde bulunmakla suçladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Mayıs 2015'teki darbe girişiminden aylar öncesine ait dolaşımdaki belgelere göre, AB'nin, Burundi Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırmaya çalışan kişilere maddi yardımda bulunduğu bildirilmektedir. Bu belgeler AB'de bazı aktörlerin Burundi'de rejim değişikliği arzusunda oldukları tezini güçlendirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, AB'nin destek verdiği kişiler hakkında uluslararası arama kararı bulunduğu hatırlatıldı.

Hükümetin açıklamasında ayrıca, "Belgelerdeki bilgiler, Burundi'de barış ve demokrasiyi tesis etmeye çalışan hükümete karşı muhtemel bir yabancı elin sabotaj girişiminde bulunduğunun göstergesi." ifadesi kullanıldı.

Burundi, AB ile ilişkilerinde 2 yıldır sıkıntı yaşıyor. AB, Mart 2016'da Burundi hükümetine yardımlarını kesmişti. AB'nin yardımı ülke bütçesinin yüzde 20'sini oluşturuyordu.

Ülkede 10 yıldır iktidarda bulunan Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı. Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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