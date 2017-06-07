BUSKİ'den 450 milyon liralık çevre yatırımı

BURSA (AA) - Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı'nın kirlilikten arındırılmasına yönelik 450 milyon liralık çevre yatırımı yapacak.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, yazılı açıklamasında, önemli çevre yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çetinavcı, atık sulardan kaynaklanan kirliliği önlemeye yönelik 450 milyon liralık çevre yatırımı yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Körfezdeki kirliliğin önüne geçebilmek için Küçükkumla, Gemlik, Kurşunlu ve Mudanya'da atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Buralardaki atık su arıtma tesislerimizi besleyecek kolektör imalatlarını tamamladık. Yine aynı şekilde Nilüfer Çayı'nın kirlilikten arındırılmasını sağlayacak Akçalar ve Nilüfer atık su arıtma tesislerini devreye alacağız. Bu tesislerimize şehrin batı yakasındaki evsel ve endüstriyel atıkları taşıyacak kolektör inşaatlarını büyük oranda tamamladık. Bütün bu çalışmalarımızı 1,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 1,5 yıl sonra Gemlik Körfezi'nin her noktasında denize girilebileceği gibi Nilüfer Deresi de eski hayat dolu günlerine kavuşmuş olacak.''

Atık su arıtma tesislerinden çıkacak çamurun bertaraf edilmesi sırasında oluşacak ısıdan elektrik üretilmesini esas alan ''Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi''nin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Çetinavcı, tesise ilişkin bilgi alabilmek için büyükşehirlere bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının kendilerini ziyaret ettiklerini de sözlerine ekledi.









