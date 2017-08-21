MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Her alanda milletimize hizmet etmek istiyoruz ve ediyoruz. Bizim bütün amacımız milletimizin duasını almak." dedi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde (KHK) kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa iyi hizmet sunulması kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Yaman, Artuklu ilçesinde yapılan asfalt serimi ile Köprülü Kavşak Projesi çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Mustafa Yaman, AA muhabirine, vatandaşın daha konforlu bir yaşama kavuşması için önemli projeler yürüttüklerini söyledi.

Kentin en yoğun caddesinde başlatılan çalışmanın yıl sonunda tamamlanacağını işaret eden Yaman, şöyle dedi:

" Şehrimizin 5 önemli kavşağı var. Bu kavşaklardan üniversite kavşağını daha önce yapılmıştı. TOKİ, Hastane, Kızıltepe ve belediye kavşaklarından önceliği Kızıltepe kavşağına verdik. Çünkü hem trafiğin en yoğun olduğu ve Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'dan gelen araçların şehir içindeki araçlarla birleştiği nokta bu kavşak. O nedenle hem güvenlik nedeniyle hem de şehrin trafiğini rahatlatması sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile beraber bir ortak proje hazırladık ve çok hızlı ilerliyor. Yıl sonunda bu kavşağı hizmete açmayı hedefliyoruz."

- Bin kilometre yol asfaltlandı

Karayolları Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ile kentte yol konusunda çok önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Hedefimiz bin 500 kilometre asfaltlamak. 750 kilometresini Karayolları ekipleri, 800 kilometresini de biz yapıyoruz. Bin kilometresi tamamlanmış durumda. İnşallah bu sene sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Mardin bir kaç sene içerisinde bütün kırsal yollar dahil olmak üzere tüm yollar asfalt olacak. "

Milletin parasını milletin yolunda harcandığını vurgulayan Yaman, "Sadece altyapı ve üstyapı değil, sosyal ve kültürel çalışmalar var. Özellikle gençler ve kadınlar üzerine çok önemli projelerimiz var. Yani her alanda milletimize hizmet etmek istiyoruz ve ediyoruz. Bizim bütün amacımız milletimizin duasını almak." ifadesini kullandı.