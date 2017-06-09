Bütünleme sınavı mağdurları çözümü KDK'de buldu

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) arabuluculuk girişimleri sonucu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programına kayıtlı öğrencilere, yeniden bütünleme sınavı hakkı tanındığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans tamamlama programına kayıtlı öğrenciler, "bütünleme sınavı haklarının geri verilmesi" için KDK'ye başvurdu.

Taleplerini ileten 150'den fazla öğrenci başvurularında, bu bölümü tercih ederken bütünleme sınavı haklarının olduğunu, bunun tercih nedenleri arasında önemli bir etken teşkil ettiğini, 2015-2016 döneminde bu haklarının geri alındığını, konuyla ilgili yaptıkları itirazlara rağmen herhangi müspet bir sonuç elde edemediklerini belirtti.

Bunun üzerine KDK yetkililerince, şikayet başvurusu incelemeye alınarak Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yapılan görüşmelerde öğrencilerin mağduriyeti bildirildi.

Görüşmelerin ardından üniversitenin 8 Haziran'da aldığı senato kararıyla, mağdur öğrencilere bütünleme sınavı hakkı yeniden tanındı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kısa sürede senato kararıyla yeniden getirilen bütünleme sınavını uygulamaya koyacaklarını Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a iletti.

Malkoç, Çomaklı'ya sorun çözücü yaklaşım sergilemesinden dolayı teşekkür etti.