İSTANBUL (AA) - Dünya modasının önde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan Beymen’de 2018 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen’de 2018 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.

Beymen Collection ve Academia markaları yanı sıra Celine, Dolce Gabbana, Balenciaga, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang, Proenza Schouler, Marni gibi dünyaca ünlü moda markalarının 2018 İlkbahar/Yaz hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarından sezon boyu favori olan tasarımlara yüzde 50’ye varan indirim veya Paracık avantajına sahip olunabiliyor.



