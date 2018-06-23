Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Bursa Trabzon teknoloji dünya
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor

"Büyük Beymen İndirimi" başladı

- Dünya modasının önde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan Beymen’de 2018 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı

İSTANBUL (AA) - Dünya modasının önde gelen markalarını modaseverlerle buluşturan Beymen’de 2018 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen’de 2018 İlkbahar/Yaz sezonu ürünlerinde yüzde 50’e varan indirim veya Paracık avantajı sunan "Büyük Beymen İndirimi" başladı.

Beymen Collection ve Academia markaları yanı sıra Celine, Dolce Gabbana, Balenciaga, Etro, Corneliani, Canali, Isaia, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Alexander Wang, Proenza Schouler, Marni gibi dünyaca ünlü moda markalarının 2018 İlkbahar/Yaz hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarından sezon boyu favori olan tasarımlara yüzde 50’ye varan indirim veya Paracık avantajına sahip olunabiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BeymenBüyük Beymen İndirimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5