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"Büyük Boyner İndirimi" başladı

İSTANBUL (AA) - Boyner, çok sayıda ürüne yüzde 50'ye varan indirim uyguladığı "Büyük Boyner İndirimi" kampanyasını başlattı. Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kadın, erkek, çocuk, aktif spor ve ev kategorilerindeki...

İSTANBUL (AA) - Boyner, çok sayıda ürüne yüzde 50'ye varan indirim uyguladığı "Büyük Boyner İndirimi" kampanyasını başlattı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kadın, erkek, çocuk, aktif spor ve ev kategorilerindeki çok sayıdaki üründe uyguladığı yüzde 50'ye varan "Büyük Boyner İndirimi" ile müşterilerini Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'ye davet ediyor.

"Büyük Boyner İndirimi", dünya modasına yön veren ünlü markaların ve Boyner’in özel tasarım markalarının yaz sezonuna ait çok sayıda ürününü kapsıyor.


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