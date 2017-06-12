DÜZCE (AA) - Düzce Ziraat Odası ve Marmara Sanayici ve İşadamları Derneği (MARSİAD) işbirliğinde "Büyük Fındık Çözüm Çalıştayı" gerçekleştirileceği bildirildi.

MARSİAD Genel Başkanı Bahri Odabaş ve Düzce Ziraat Odası Ramazan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Temmuz günü düzenlenecek çalıştayın sektör anlamında önemine değindi.

Öztürk, yaklaşık bir ay sonra düzenlenecek çalıştaya, fındık üretimi yapılan illerden yoğun katılım olacağını belirterek, "Çalıştaya Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinin sektör temsilcilerini, üniversitelerini, muhtarları, sivil toplum kuruluşlarını ve özellikle fındıktan katma değerli ürün üretip pazarlayan girişimci ve firmaları, ayrıca fındığın atıklarının geri dönüşümünden biyogaz, enerji, ürün ve organik gübre üreten kişi ve kurumları davet ediyoruz." dedi.

MARSİAD Genel Başkanı Bahri Odabaş da fındığın tekelden kurtulması için katma değerli ürünler üretmenin tek çare olacağını belirtti.

Fındık hakkında çok şey konuşulduğunu ama somut çözüme ulaşılmadığını ifade eden Odabaş, şöyle konuştu:

"Ben fındığın her tarafında olan biri olarak, fındığı katma değere dönüştürüp dünya pazarını elde etmediğimiz sürece para kazanamayacağımız kanaatindeyim. İşin püf noktası da burası. Biz MARSİAD olarak 10 yıl ar-ge çalışması yaptık. 'Fındığı katma değerli ürüne nasıl dönüştürürüz' diye. Ancak katma değerli ürün üretip iş rekabete girecek ve fındığın binlerce alıcısı oluşacaktır."