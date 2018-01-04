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"Büyük ikramiye yoksa size mi çıktı?"

- Antalya'da yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği "9794035" numaralı çeyrek biletlerden birinin satıldığı bayinin sahibi Kostakoğlu çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu - Havva Kostakoğlu: "Yılbaşı öncesi yoğun çalışmıştık. Eşimle birkaç gün dinlenmek istiyorduk. Ancak sabah tezgahı açmayınca 'Satan bayi ortada yok, kesin onlara çıktı' diye dedikodular yayıldığını duyduk" - "Bunun üzerine eşimle yorgun argın tezgahımızı yeniden açtık. Hala bazılarına inandırmakta güçlük çekiyoruz. 'Talihli ortada yok, büyük ikramiye yoksa size mi çıktı?', 'Bileti kime sattığınızı biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz' diyenler oluyor"

ANTALYA (AA) - Antalya'da Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan seyyar bayinin sahibi Kostakoğlu çiftinin, talihlinin henüz ortaya çıkmaması üzerine yaşadıkları gülümsetiyor.

Bilet satışlarını "umut" adını verdiği gişede yapan Havva Kostakoğlu, AA muhabirine, eşiyle 5 yıldır Milli Piyango bayiliği yaptıklarını, daha önce birçok kez çekilişlerde büyük ikramiye çıkan bilet sattıklarını söyledi.

İlk kez medyaya çıktıklarını aktaran Kostakoğlu, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye isabet ettiği çeyrek biletin bayilerinden satıldığı duyulduktan sonra müşteri sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Bazılarının "Keşke bileti buradan alsaydık, kuyruklara girmeseydik. Milyonlar ayağımızın ucundan kaçtı gitti" dediğini anlatan Kostakoğlu, talihliden bir beklentilerinin olmadığını ifade etti.

- İnsanlara, kendilerini inandıramıyorlar

Kostakoğlu, bugüne kadar hep çalışarak kazandıklarını, bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Alnımızın teriyle kazanmaya alışığız. Bazıları büyük ikramiyenin bize çıktığını sanıyor. Yılbaşı öncesi yoğun çalışmıştık. Eşimle birkaç gün dinlenmek istiyorduk. Ancak sabah tezgahı açmayınca 'Satan bayi ortada yok, kesin onlara çıktı' diye dedikodular yayıldığını duyduk. Bunun üzerine eşimle yorgun argın tezgahımızı yeniden açtık. Hala bazılarına inandırmakta güçlük çekiyoruz. 'Talihli ortada yok, büyük ikramiye yoksa size mi çıktı?', 'Bileti kime sattığınızı biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz' diyenler oluyor. Gün içinde fıkralara konu olabilecek sohbetlere şahit oluyoruz."

- "Talihli belli mi, geldi mi, sizi de görür mü?"

Orhan Kostakoğlu ise kendilerine sürekli "Talihli belli mi, geldi mi, sizi de görür mü?" gibi sorular yöneltildiğini vurguladı.

Bazı kişilerin iddiasının aksine talihliyi bilmediklerini, adını saklamadıklarını anlatan Kostakoğlu, talihlinin heyecanı dindikten sonra ortaya çıkacağına inandığını bildirdi.

Dün bir gencin "Büyük ikramiye çıkan bileti sen çektin bana verdin, ama ben sonu sıfır olsun istediğim için iade ettim. Numara aklımdaydı bir baktım ki o bilete ikramiye isabet etmiş. Pişman oldum." dediğini aktaran Kostakoğlu, "Çocuk çok üzülmüş. Büyük ikramiyeyi kendi elimle vermişim, almamış. '9 rakamına çıkmaz' diye düşünen çok insan var. 9 numaralı biletleri geri bırakan çok oldu. Oysaki büyük ikramiye 9 ile başlayan bilete çıktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Milli Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğünü arayan bir kişinin, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını söyleyerek ne yapması gerektiği konusunda yardım istediği öğrenildi.




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AntalyaBüyük IkramiyeHavva KostakoğluMilli PiyangoMilli Piyango BayisiYılbaşı çekilişi
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