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'Büyük İstanbul Mitingi' hazırlıkları sürüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci, 8 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda incelemelerde bulundu.

'Büyük İstanbul Mitingi' hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, miting alanında incelemelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 8 Nisan'da oluşacak ruhun 7 Ağustos'taki Yenikapı ve Çanakkale ruhunun kardeşi olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Temurci, mitinglerdeki planlamanın önemine dikkati çekerek, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz mitinglerden daha hassas ve planlı bir çalışma yaptık. Çünkü Yenikapı hakikaten bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz. Şu anda burada protokol alanları oluşturmadık. Özellikle mitingi herkes ayakta izleyecek. Yarın akşam itibariyle, bu saha hazır hale gelmiş olacak." diye konuştu.

İlk kez bu kadar büyük bir alan oluşturduklarını vurgulayan Temurci, vatandaşların mitingi daha rahat takip edebilmeleri için 100 metrekarelik dev ekranların kurulduğu bilgisini verdi.

Selim Temurci, ulaşımda da önemli planlamaların yapıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzlerce arkadaşımız, teknik işleri yapan arkadaşımız teknik kuleleri ve ekranları yerleştiriyor. Bu kapsamda ulaşım planlaması da yapıldı. Ulaşımla ilgili deniz yoluyla 200'ü aşkın vapur buraya yanaşacak. Metrobüs ve Marmaray ile buraya gelebilecekler. Binlerce otobüs planlaması yapıldı. Bu mitingin bizim için ayrı bir özelliği var. Bu miting, 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun organize etmiş olduğu bir mitingdir. AK Parti, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur."

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağını hatırlatan Temurci, "Milletimiz, 'Biz de varız, yapılan oyunu görüyoruz, istikrarın öneminin farkındayız.' diyecek. Şunu arzu ediyoruz; hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, burada milletin geleceği, birliği ve kardeşliği adına buluşalım istiyoruz. Biz milletimizle kucaklaşmak ve dertleşmek istiyoruz. İstanbullular, bizim kardeşimizdir. Herkesi demokrasi şölenine bekliyoruz. O bilinçle o gün burada olacağız." ifadelerini kullandı.

İki milyon kişinin gelmesi beklenen miting için alandaki çalışmalar devam ederken, 600 metrekarelik sahnenin kurulumunda sona yaklaşıldı.

Muhabir: Sefa Mutlu

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Büyük İstanbul MitingiPolitikaSelim TemurciYenikapı
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