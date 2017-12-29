"Büyük Kudüs Gecesi" etkinliği

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen "Büyük Kudüs Gecesi"nde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı protesto edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu İcra Heyeti Başkanı Muhsin Görgülügil, Selçuklu Belediyesi ile STK'ların Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Konya'nın tarihi görevini yerine getirdiğini söyledi.

Mazlumların başı derde girdiğinde Konyalıların mağdurların sıkıntılarını paylaştığını ifade eden Görgülügil, Kudüs'ün vazgeçilemeyecek, Müslümanların ilk kıblesi ve kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Görgülügil, İsrail'in zulüm yapmayı ve öldürmeyi iyi bildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çoluk çocuk demeden her türlü işkenceyi reva görürsün. Osmanlıların torunları olarak Konya'dan haykırıyoruz: Bundan sonra sana o toprakları yaşanmaz hale getireceğiz. Yahudi bir milletvekili, cezaevindeki çocukların gün görmeyeceğini söylüyor. Bunu senin yanına bu ümmet bırakmayacak. Onun hesabını soracak ve soracağız."

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşuyla dünyanın beşten büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kudüs'ün sıradan şehirlerden biri olmadığına dikkati çeken Altay, "Müslümanlar için Kudüs hasrettir, ecdadın mirasıdır. İsra'nın durağı, miracın basamağıdır. Kudüs, ilk kıble ve peygamberler şehridir. Kudüs, Müslümanların namusudur ve hamdolsun, bunun bilincindeyiz. Konya'dan sesleniyoruz: Kudüs bizimdir ve Müslümanların kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan sanatçı Ömer Karaoğlu ve Grup Genç, salondakilerden yoğun alkış aldı. Programda yazar Yavuz Bahadıroğlu da konferans verdi.

Etkinliğe AK Parti Konya Milletvekilleri Hüsnüye Erdoğan ve Leyla Şahin Usta, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılara Filistin kaşkolu hediye edildi.