Büyük şehirlerin kurbanlıkları Adıyaman'dan

ADIYAMAN (AA) - Küçükbaş hayvancılığın son yıllarda önemli merkezi haline gelen Adıyaman'da yetiştirilen küçükbaş kurbanlıklar, bayramı öncesi çevre illerdeki pazarlarda görücüye çıkıyor.

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da 2009'a kadar hayvancılığın çok gelişmediğini bu yıldan sonra çeşitli projelerle hayvancılıkta çok ciddi atılım içerisine girdiklerini söyledi.

Komşu illere günlük yaklaşık 70 ton civarında süt sattıklarını beliren Alan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz 2018'e kadar günlük sattığımız 70 ton sütü 150 tona çıkarabilmek. 2009'dan bu yana GAP Süt Sığırcılığı projeleriyle 26 çiftlik, yatırım programına alındı. Bakanlığımızın son yıllarda desteklediği kırsal kalkınma projeleri destekleme kapsamında da ilimize ciddi proje desteği verilmiştir. Bugüne kadar o kapsamda da 40 proje yatırıma alınmıştır. Kente 24 milyon TL civarında hibe yapılmıştır. İlimizde uygulanan 'Sosyal dönüşüm ve suni tohumlama' projesi ile tohumlama kapsamında 2014'den bu yana ilimiz genelinde kamu eliyle 24 binin üzerinde suni tohumlama yapılarak ilimiz hayvancılığına ciddi bir katkı sunuldu. Bundan dolayı ki son yıllarda Kurban Bayramı'nda dışarıya gönderdiğimiz hayvan sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Komşu illerimizden en fazla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri'ye ilimizden kurban dolayısıyla hayvan sevkleri yapılmaktadır. Geçen yıl 515 büyükbaş, 8 bin 800 küçükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı."

- "Bu yıl büyükbaş hayvanda ciddi bir artışın olacağını bekliyoruz"

Bu yıl büyükbaş hayvanda ciddi bir artış olacağını beklediklerini aktaran Alan, "GAP Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında yatırıma alınan 3 bin 225 hayvan ile çiftliklerimizdeki havyan sayısı bugün itibariyle 4 bin 820'dir. Bu ilimiz açısından önemlidir. Hayvancılık son dönemde ciddi artış göstermektedir. Bundan sonra suni tohumlama projesinin devamı ile birlikte hayvancılığın şaha kalkacağını bekliyoruz. Damızlık Birliği aracılığıyla yeni kurulacak Damızlık Düve Merkezi ile birlikte Adıyaman, hayvancılıkta damızlık üs haline geleceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Alan, Adıyaman hayvanının etinin oldukça lezzetli olduğunu, kent hayvanlarının gezdiğini, dağ kesiminden gelen hayvanların çok daha lezzetli olduğunu bundan dolayı talebin fazla olduğunu kaydetti.



