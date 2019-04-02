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Büyük taşınma 5 Nisan'da başlıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz" dedi.

Büyük taşınma 5 Nisan'da başlıyor
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 5 Nisan saat 22.00'de başlayacağını bildirdi.

Ekşi, Twitter hesabından, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Büyük taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'te. Toplam 686 tırla ekipmanlarımızı götürüyoruz." bilgisini verdi.

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Bilal EkşiTaşınmaThy
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