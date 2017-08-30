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Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

- İstanbul'daki kutlamalar kapsamında, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

Tören dolayısıyla Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na, sırasıyla İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve diğer ilgililer katıldı.

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30 AĞUSTOSCumhuriyeti AnıtıTaksim MeydanıZafer Bayramı
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