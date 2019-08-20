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Büyükçekmece Belediyesi 300 ailenin yüzünü güldürdü

Büyükçekmece Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşları Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı.

Büyükçekmece Belediyesi 300 ailenin yüzünü güldürdü
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Hayırsever vatandaşlar “Sevgi Eli Market”e kurban eti bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi 300 ailenin yüzünü güldürdü.     

Hayırsever vatandaşların ilgisi yoğun oldu 

Büyükçekmece Belediyesi’nin Kurban Bayramı öncesinde başlattığı “Kurban Bağışlarınızla Sevgi Elinizi Uzatın” kampanyasına hayırsever vatandaşların ilgisi beklenenin üzerinde oldu. Sevgi Eli Market’e bağışlanan kurban etleri, ihtiyaç sahibi 300 aileye eşit bir şekilde paylaştırıldı. Belediye ekipleri aileleri evlerinde ziyaret ederek kurban etlerini hijyenik bir şekilde kendilerine ulaştırıldı. 

“Birlik, beraberlik ve paylaşımla geçen nice bayramlarımız olsun”

Büyükçekmece’de ikamet eden ailelere kurban eti bağışında bulunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyük Büyükçekmece ailem bir kez daha örnek bir davranışa imza attı. Tam 300 ihtiyaç sahibi ailenin Kurban Bayramı’nda yüzünü güldürdük. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından Sevgi Eli Gıda Bankası’na bağışlanan kurban etlerimiz yüzlerce ailenin hem yüzünü güldürdü hem de karnını doyurdu. Ülkemizin bu zor günlerinde birbirimizle dayanışma içerisinde olmalıyız. Birlik, beraberlik ve paylaşımla geçen nice bayramlarımız olsun” dedi.



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Büyükçekmece BelediyesiKurban BayramıSevgi Eli Market
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