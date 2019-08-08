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Büyükçekmece'de büyük bağış!

Büyükçekmeceli vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı’nda destek oluyor.

Büyükçekmece'de büyük bağış!
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Büyükçekmeceli vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı’nda destek oluyor.
 
Maddi problemler nedeniyle Kurban Bayramı’nda evlerine et alamayan ailelerin yardımına “Sevgi Eli”ni uzatan vatandaşlar koşuyor. 
 
 “Mağdur ailelere destek olmak bize bayram sevinci yaşatacak”
 
İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yardım bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. Kurban bayramında mutfaklarına et girmeyen evler var. Ben ve ekibim bu aileleri tespit ederek ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Sevgi Eli Gıda Bankası ihtiyaç sahibi ailelerimize büyük destek oluyor. Bu mübarek Kurban Bayramı’nda yapılan her bağış bizim için çok kıymetli. Mağdur ailelere destek olmak bize bayram sevinci yaşatacak” dedi. 
 
İhtiyaç sahibi ailelere kurban bağışı yapmak isteyen hayırsever vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü’nü ziyaret edebilir.
 
Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0212 861 55 65 numaralı telefonu arayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Belediyesi
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