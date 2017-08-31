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Büyükelçi atamaları

- Türkiye'nin bazı büyükelçiliklerine yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yer aldı

Büyükelçi atamaları

ANKARA (AA) - Bazı büyükelçiliklere yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı mensubu Büyükelçi, Genel Müdür Mustafa Babür Hızlan, Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Cemalettin Aydın merkeze alınırken, TBMM Başkanı Başmüşaviri İrfan Neziroğlu'nun bu göreve atanması kararlaştırıldı.

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