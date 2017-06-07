Büyükelçi Carım şehadetinin 40. yılında Vatikan Sarayı'nda anıldı

VATİKAN (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı 1977 yılında Ermeni kökenli terör örgütü tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, Vatikan Sarayı'nda anıldı.

Vatikan'ın Roma kent merkezindeki Cancelleria Sarayı'nda, 9 Haziran 1977'de otomobilinden indikten sonra "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (ESAK)" isimli terör örgütü mensuplarınca otomatik silahlarla taranarak şehit edilen Carım anısına Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği tarafından tören yapıldı.

Anma töreni ve iftara Vatikan Devletlerarası İlişkiler Bakanlığı müsteşarlarından Monsenyör Michael Crotty, Vatikan Protokol Sorumlusu Monsenyör Jose Avelino Bettencourt, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı ve Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Mammad Ahmadzada, Ortodoks Kilisesi merkez İtalya ve Malta Episkoposluğu Vekili Metropolit Simeone Catsinas ile çok sayıda ülkenin Vatikan nezdindeki büyükelçileri ve diplomatları katıldı.

Şehit Büyükelçi Carım anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, Vatikan Papalık Marşı ve İstiklal Marşı çalındı.

Törende konuşan Büyükelçi Paçacı, Taha Carım'ın bundan 40 yıl önce Roma'nın merkezinde yapılan ve Ermeni terör örgütleri tarafından üstlenilen menfur saldırıda şehit edildiğini hatırlattı.

Paçacı, "Bu vesileyle bir kez daha dünyada halen ve artarak acılara sebebiyet veren bütün terör eylemlerini güçlü şekilde kınamalıyız. Bu dünyada terör eylemlerinin mağduru olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, terörün iyi ya da kötü veya senin, benim diye sınıflandırılamayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şehit Büyükelçi Carım'ın öz geçmişini de okuyan Paçacı, Vatikan makamlarına törenlerine katıldıkları için ve bu anmayı Cancelleria Sarayı'nda düzenleme imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

Vatikan gizli arşivlerinde araştırmalar yapan Canan Parmaksızoğlu da çalışmalarından bazı bilgileri aktardı.

Konuşmaların ardından şehit Büyükelçi Taha Carım anısına Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği Din Görevlisi Emre Şimşek tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şimşek'in akşam ezanı ve iftar duasını da okumasının ardından davetlilere Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden ikram edildi.