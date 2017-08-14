Büyükelçi Gürbüz AA Cakarta ofisini ziyaret etti

CAKARTA (AA) - Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, Anadolu Ajansı (AA) Cakarta ofisini ziyaret etti.

AA Cakarta ofisi çalışanlarıyla sohbet eden Gürbüz, bölgedeki AA faaliyetlerinin iki ülke arasındaki gelişmeleri Türk toplumuna ve kamuoyuna aktarmada köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Büyükelçi Gürbüz, "AA'nın Endonezya'nın başkenti Cakarta'da faaliyet gösteriyor olması gerçekten çok mutluluk verici. AA Cakarta ofisini ziyaret etmekten sevinç duyuyorum. Cakarta'daki ofisin ayrıca Pasifik bölgesinin merkez ofisi olduğunu öğrendim. Bu ayrıca mutluluk verici bir durum." diye konuştu.

Ofisin iki ülke ilişkileri için önemine değinen Gürbüz, "AA Pasifik merkezi olan bu ofisin, bu coğrafya ile Türkiye arasındaki iletişimin, bilgi akışının en üst seviyelere çıkmasına katkıda bulunacağına eminim. Burada yapılan haberler Endonezya ve Türk halkı arasında doğru ve süratli bilgi akışını sağlayarak iki halkın birbirlerini daha iyi ve doğru tanımalarına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürbüz, AA Cakarta ofisinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi olarak AA'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu



